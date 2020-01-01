ماليزيا تعفي مواطني الصين والهند من التأشيرة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

سيتم منح السياح من الصين والهند استثناءً من التأشيرة لدخول ماليزيا اعتبارًا من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 وذلك حسب ما أعلنته الحكومة.

وسيقتصر هذا الاستثناء على 15 يومًا كحد أقصى للزيارة وسيظل على الزوار من كلا البلدين تسجيل أنفسهم مع تفاصيل خطط سفرهم في نظام تسجيل إلكتروني قبل أن يتمكنوا من دخول البلاد. وسيتعين على السياح القيام برحلتهم في غضون ثلاثة أشهر بعد تسجيل أنفسهم في نظام تسجيل الإلكتروني المذكور.

علاوة على ذلك، لن يُطلب منهم التقدم للحصول على أي تصاريح أخرى بصرف النظر عن تذاكر سفر ذهاب وعودة صالحة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان أخرى وكذلك أموال كافية لزيارتهم.

لكن لن يُسمح لكل من المواطنين الصينيين والهنود بدخول ماليزيا والخروج منها عبر المطارات المعتمدة. ولزيارة ماليزيا مرة أخرى، لا يمكن للسائحين من كلا البلدين فعل ذلك إلا بعد 45 يومًا من مغادرة البلاد وتكرار العملية المطلوبة للدخول.