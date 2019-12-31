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بالفيديو.. لحظة اقتحام وحرق السفارة الأمريكية بالعراق

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:53 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة اقتحام وحرق السفارة الأمريكية بالعراق

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام محتجين باقتحام وحرق السفارة الأمريكية في العراق.

وقال مسؤولان عراقيان إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في بغداد لتأمينهم بعد أن تجمع آلاف المحتجين ومقاتلو جماعة مسلحة خارج بوابة السفارة للتنديد بضربات جوية أمريكية في العراق.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع خارج السفارة الأمريكية لتفريق المحتجين.

وذكر شاهد من رويترز إنه تم إطلاق كمية صغيرة من الغاز المسيل للدموع وحث مقاتلو فصائل مسلحة الحشد على التفرق باستخدام مكبرات الصوت.

ونفذت الطائرات الأمريكية ضربات يوم الأحد ضد قواعد لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في خطوة تهدد بدفع العراق أكثر إلى صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت يشهد احتجاجات حاشدة ضد نظامه السياسي.

 

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