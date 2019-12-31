"نيكي" الياباني يختتم 2019 في قائمة أفضل المؤشرات أداءً

ترجمة- رنا عبدالحكيم

سجل مؤشر الأسهم الرئيسي في اليابان خلال 2019 أداء جيدا، ليحتل مكانة في قائمة أحد أفضل المؤشرات أداءً في المنطقة، بحسب ما ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن إن بيزنس" الأمريكية.

وانخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.5 % أول أمس الإثنين في آخر يوم تداول في 2019، لكن المؤشر لا يزال مرتفعا بنسبة 19% على مدى العام، مما يجعله ثاني أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية في آسيا، متخلفا عن مؤشر شنغهاي المركب الصيني الذي قفز بنسبة 21%.

وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج (HSI) بنسبة 9.9% هذا العام، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية (KOSPI) بنسبة 8% تقريبًا، على مدار العام.

ووصل مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له في العام في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعلنت اليابان عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمساعدة اقتصادها. كما ساعد تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على رفع المعنويات.

لكن في تداولات يوم الإثنين، ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.6% ومؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.4%. بينما انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.1%.

وسيتم إغلاق مؤشر كوسبي أيضًا اليوم الثلاثاء، في حين سيبقى مؤشر هانج سينج وشنغهاي مفتوحًا. وستغلق جميع المؤشرات الأربعة يوم الأربعاء لعطلة رأس السنة الجديدة.