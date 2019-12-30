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في يوم ترفيهي شعاره "يومي.. متعتي"

"إشراقة" تدخل البهجة إلى قلوب الصغار

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

"إشراقة" تدخل البهجة إلى قلوب الصغار

 

مسقط - الرؤية

شاركتْ إشراقة -جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية- جمعية التدخُّل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في تنظيم يوم ترفيهي تحت شعار "يومي.. متعتي"، في حدائق الصحوة بمسقط؛ لإدخال البهجة إلى نفوس الصغار وعائلاتهم  من مختلف ولايات السلطنة.

وتضمَّن برنامج فعاليات اليوم المفتوح العديد من الأنشطة الترفيهية؛ مثل: ركوب الخيل، والعروض الموسيقية، والرسم والتلوين، وعروض الزومبا.. وقد أنشأت إشراقة 12 منطقة ألعاب مُخصَّصة للأطفال وأسرهم، وشملتْ الكثير من الألعاب التنافسية الممتعة؛ مثل: كرة السلة، وكرة اليد...وغيرهما. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من المتطوعين من مختلف الولايات، وأسهمت جهودهم الخيرة في إنجاح الفعالية نجاحا كبيرا.

وقال نيليش كيمجي عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس: إنه لمن دواعي سرورنا في "إشراقة" أن نقدم الدعم لجمعية التدخل المبكر لذوي الإعاقة؛ حيث تترجم هذه المبادرة إيماننا بأن مشاركتنا المجتمعية لا تقتصر على التبرع للمبادرات ذات الأثر الكبير فقط، بل تشمل الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية الصغيرة لما لها من أثر بعيد المدى.

وتعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لهذا الدعم، قالت صباح البهلانية الرئيسة التنفيذية لجمعية التدخل المبكر: نحرص على ابتكار وتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتُؤمن الجمعية بأنَّ هذه المبادرات تلعب دورا بارزا في تعريف المجتمع وبهذه الفئة من الأطفال وتسهل اندماجهم في المجتمع.

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