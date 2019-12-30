التعريف بفعاليات أسبوع الصناعة العمانية في "غرفة الداخلية"

نزوى - الرؤية

عقدتْ لجنة التحضير لأسبوع الصناعة العمانية 2020ـ لقاءً، أمس، بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية؛ للتعريف بفعاليات الأسبوع، والتي تشمل معرضا للمنتجات الصناعية العمانية، تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص.

وفي كلمته، أكَّد سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، أهمية الصناعة ودور المصانع في رفد الاقتصاد الوطني، وحث المؤسسات الصناعية للاستفادة من المشاركة في معرض المنتجات الصناعية العمانية الذي يستهدف أكثر من 120 شركة عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، ويقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وأشارتْ اللجنة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص بأسبوع الصناعة العمانية، يُتيح للمنشآت الصناعية تسجيل طلبات المشاركة في المعرض إلكترونيا، واختيار مساحة الركن الخاص بها والموقع المناسب، ولا يزال التسجيل في المعرض مفتوحا حتى اكتمال حجز المساحات المخصصة للمعرض.