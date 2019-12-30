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النادي الثقافي يدشن موسمه الجديد لعام 2020.. اليوم

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

النادي الثقافي يدشن موسمه الجديد لعام 2020.. اليوم

 

مسقط- العمانية

يدشن النادي الثقافي بمقره في القرم اليوم الثلاثاء فعاليات موسمه الثقافي للعام 2020، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية البارزة والكتاب والفنانين والداعمين لأنشطة النادي الثقافي والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويشهد الحفل العديد من البرامج منها عرض فيديو لأهم فعاليات النادي الثقافي للعام 2019 التي أقامها النادي في مسقط وفي فرعه في محافظة مسندم. كما سيتم استضافة خالد السيد من مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" للحديث حول مجالات التعاون المستقبلية بين النادي والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والتي ستسهم في مد أواصر التعاون مع المؤسسات الثقافية خارج السلطنة.

وسيستمتع الحضور بمعزوفات موسيقية يؤديها عازفون من مركز عمان للموسيقى التقليدية. وسيقوم النادي خلال حفله هذا العام بتكريم مجلة نزوى بمناسبة صدور العدد المائة إضافة إلى تكريم الكتاب الحاصلين على جوائز عالمية وعربية خلال عام 2019، وذلك احتفاء بالإنجازات الثقافية التي من شأنها أن ترفع اسم الكاتب والكتاب العماني عاليا.

وسيتم تكريم المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية والجهات الإعلامية التي شاركت في فعاليات الموسم الثقافي 2019 ودعمته، إضافة إلى تكريم الكُتاب والمُؤسسات المُجتمعية والإعلاميين المتعاونين في تنسيق فعاليات النادي أو عضويات لجانها، وذلك بمشاركة ضيوف الشرف الدكتورة آسية البوعلي والفنان موسى عمر ونجم منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم الكابتن فوزي بشير.

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