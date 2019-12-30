تتويج "أصالة" للأعمال المصرفية المميزة من بنك مسقط بجائزة "سيجنتشر للفخامة"

مسقط - الرؤية

فاز بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- بجائزة مجلة سيجنتشر والمعروفة بالسلطنة؛ وذلك عن خدماته المصرفية المميزة من أصالة. وبهذه المناسبة، تم تنظيم احتفالية لتتويج الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، وقام عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط، باستلام الجائزة في حفل كبير حضره كبار الشخصيات ورؤساء الشركات.

وجائزة سيجنتشر للفخامة عبارة عن قائمة تضم 100 من المنتجات والخدمات التي تجسد روح الفخامة والتميز، وقد تمَّ وضع القائمة السنوية لعدد من المنتجات والخدمات التي نالت إعجاب الزبائن، وتمَّت مراجعتها من خبراء مختصين في مجال الجوائز. وأعرب عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بالحصول على جائزة سيجنتشر للفخامة، وقال: هذا يؤكد على نجاحنا في تنفيذ الإستراتيجية التي أطلقناها منذ العام 2016، والتي شهدت نقلة كبيرة في طرح وتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات زبائننا من الأعمال المصرفية المميزة. وأكد أن هذا الفوز يشير إلى ريادة البنك في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية والمنتجات التي تتسم بالتميز والفخامة. وذكر الرئيسي أن البنك يحرص دائما على الابتكار وطرح الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة للزبائن، وتعزز من ريادة البنك في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية بالقطاع المصرفي. وتابع: نولي خدمة الزبائن أولوية كبرى ونحرص على الاهتمام بهذا الجانب، والفوز بالجائزة يحملنا مسؤولية كبيرة في الاستمرار في الريادة والنمو والتقدم، وتقديم الأفضل لهذه الفئة المهمة من الزبائن، كما يشكل حافزاً ودافعاً لنا لبذل مزيد من الجهد لمواصلة ترجمة رؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات بشكل سريع وبجودة عالية وتلبي احتياجات الزبائن.

ويتمتَّع زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" بمجموعة من الخدمات والمميزات والتسهيلات المصرفية الخاصة؛ مثل: تخصيص مركز اتصالات لزبائن أصالة يعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع، كما تمَّ تخصيص مراكز أصالة لإنهاء معاملات زبائن "أصالة" في أكثر من 32 فرعا في كافة أنحاء السلطنة، كما تم تخصيص مديري علاقات الزبائن، وهو أكبر فريق مديري علاقات في السلطنة مخصص لزبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ حيث يقومون بإدارة الحسابات وإنهاء كافة المعاملات ويشكلون النقطة المحورية بين الزبون والبنك في كافة احتياجاتهم ورغباتهم.