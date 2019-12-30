جائزة السلطان قابوس وجوائز للعمانيين.. حصاد مثمر لموسم ثقافي حافل في 2019

الرؤية – محمد قنات

حفل عام 2019 بالعديد من الإنجازات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدد من الجهات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية في السلطنة كان آخر هذه الفعاليات وأبرزها تكريم الفائزين بجائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الفنون عن فرع الطرب العربي التي فاز بها المصري علي الحجار، وفي مجال الأدب عن فرع أدب الرحلات فاز بها العراقي باسم فرات.

ومن ضمن الأحداث المُهمة في عام 2019 توقيع المتحف الوطني ومتحف الإرميتاج في روسيا الاتحادية ثلاث اتفاقيات بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية حيث وقع الاتفاقيات من الجانب العُماني جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف الوطني، ومن الجانب الروسي البروفيسور الدكتور ميخائيل بيوتروفسكي، مدير عام متحف الإرميتاج وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني.

ومن المقرر تدشين ركن عُمان مطلع شهر يونيو ٢٠٢٠م وسيحمل المعرض الأول عنوان عُمان: حضارة أرض اللبان وسيستمر عاماً كاملاً، ويتضمن المعرض ١٠ قطع متحفية فريدة من نوعها وذات مدلول وبعد تاريخي وجمالي ومعنوي مُتميز من مقتنيات المتحف الوطني ومكتب معالي مستشار جلالة السُّلطان للشؤون الثقافية، يعود تاريخها إلى العصر البرونزي وحتى العصر الحديدي، أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تدشين ركن يحمل اسم الإرميتاج بمقر المتحف الوطني في مسقط اعتبارا من شهر أكتوبر ٢٠٢٠م.

وخلال عام 2019 نشرت مؤسسة الرؤية للطباعة والنشر عددا من الكتب أهمها كتاب للباحثة التُركية الشهيرة خديجة جنكيز، بعنوان "عُمان السُّلطان قابوس مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".

إلى جانب إصدار كتاب "رسائل من أبي" (رسائل جلالة السلطان إلى أجيال عُمان)، الذي أصدرته مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، إلى جانب العديد من الكتب التي ضمها جناح الرؤية في المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب.

وشهدت المناشط الثقافية بوجه عام في عام 2019 منذ بدايته زحامًا في الفعاليات والأنشطة الثقافية، وفيه سجلت جوخة الحارثية اسمها بأحرف من نور حيث تعتبر أول عربية تفوز بجائزة «مان بوكر» العالمية عن روايتها "سيدات القمر".

وفي جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات التي تقيمها جمعية الكتاب والأدباء بصورة سنوية حصد ديوان "القبعة" للشاعر حمود بن وهقة جائزة أفضل إصدار عماني لعام 2019م في الشعر الشعبي ضمن جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات في دورتها الحادية عشرة وكانت أفضل رواية من نصيب "ظل هيرمافروديتس" للكاتبة بدرية البدرية.

وحصلت رواية "السكراب" للكاتب سليمان المجيني على جائزة تشجيعية، وكانت جائزة أفضل إصدار في مجال القصة القصيرة في هذا العام من نصيب مجموعة "أحلام مُعلقة على جسر وادي عدي" للقاص حمود سعود وفاز كتاب "الاغتراب في الشعر النسوي الخليجي" للكاتبة سعيدة بنت خاطر الفارسية بجائزة أفضل إصدار في مجال الدراسات النقدية.

وحصد كتاب "لغة الخلق الظاهرة الحيوية وموقع الإنسان منها" للباحث عبدالله بن سعيد المعمري جائزة أفضل إصدار في مجال الدراسات الفكرية، فيما منحت الجائزة التشجيعية لكتاب "إضاءة قلم" للباحث بدر العربي وحصد تحقيق كتاب "تنوير العقول في علم الأصول" للمحقق فهد بن عامر السعيدي جائزة أفضل إصدار في مجال المخطوطات.

وكان لمركز السلطان قابوس العالي نصيب كبير من الفعاليات الثقافية التي حملت عددا من العناوين والمضامين المُتفرقة حيث كرم المركز الفائزين في مسابقة "اقرأ" للناشئة، إضافة إلى توزيع جوائز تشجيعية لمشاركين آخرين.

واحتضن النادي الثقافي العديد من البرامج الثقافية خلال عام 2019 وكانت الموضوعات مختلفة عمَّا تمَّ طرحه في المواسم الثقافية الماضية، منها ما تناول الجانب الوطني والاقتصادي والنقدي والبحثي والاجتماعي والإنساني وجميعها برامج استمرت حتى نهاية الموسم.

وسبق أن وجهت الدكتورة عائشة الدرمكية في بداية تدشين الموسم الثقافي شكرها لتعاون جميع المثقفين والمهتمين المستهدفين في دعم جهود النادي وإنجاح برامجه وخططه ورفدهم لتلك الجهود بالملاحظات حيث حمل الموسم الثقافي للنادي للعام 2019 عنوان التاريخ وصناعة المُستقبل، وكانت أولى فعاليات النادي الثقافي أمسية شعرية للشاعر البحريني علي عبدالله خليفة أقيمت في 8 يناير.

وشارك النادي الثقافي في فعاليات مهرجان مسقط 2019 ونظم ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي الـ(42) للكتاب أمسية بعنوان "تجسيد شعري عماني"وملتقى" تجارب ثقافية خليجية من دولة قطر.