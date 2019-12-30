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هبوط اضطراري لطائرة قطرية في موسكو

الإثنين 30 ديسمبر 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

هبوط اضطراري لطائرة قطرية في موسكو

 

موسكو - الوكالات

هبطت طائرة ركاب من طراز بوينغ "Dreamliner" تابعة للخطوط الجوية القطرية، كانت متجهة من الدوحة إلى أوسلو، اضطراريا في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو، بسبب مشاكل فنية واجهتها.

وذكر موقع "Flightradar" المتخصص أن طائرة الخطوط الجوية القطرية "بوينغ 787" أقلعت من الدوحة الساعة 05:02 بتوقيت موسكو، وكان ينتظر أن تصل إلى أوسلو الساعة 11:35، لكنها  نحو الساعة 07:30 أرسلت إشارة استغاثة عامة وهبطت في مطار  دوموديدوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية: "الهبوط الاضطراري نفذ في  مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو بسبب خلل فني"، مشيرا إلى أن طائرة الخطوط الجوية القطرية من المتوقع أن تغادر موسكو بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو.

 

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