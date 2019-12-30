هلوسات على إيقاع جرح

منى عثمان | مصر

بالباب

حقيبة فارغة

تنتظر

أن تحملنا وتغادر

لحظة أن تتداعى فينا

أعمدة التمنى!

***

أنا

ورقة خريف

على رصيف بارد

تسكنه رياح عاصفة

ياويلي!

**

ممزقة الخطى

أمضى

والطريق تنكرني

ولا ظل لي

سوى أثار نزفٍ!

***

على الشغاف كان هو

صورة واسما

وفي الروح طيفا

حين أنا

دمية الوقت المتاح!

****

بئر من عتم ودمع

ابتلعني دون ذنب

حين ضللني الظمأ

ودلني عليها!

**

على الشاطئ نورس جريح

والقيظ لا يرحم

وملح الصبر أقسى

حين يغزوه بقسوة

مدعيا أنه الدواء!

***

بين الموج والموج

أنين و فقد

كيف لا تعود موجة مهاجرة

والعمق كان الميلاد

وعلى الشط

لافتة النهاية!

**

كنت في عينيه

صورة هشة

لأحلام هزيلة

وفي قلبه

إبرة نسيان

لحب مضى!

***

وكنت ورقته الأخيرة

ليجتاز جرحه

فاجتازه بجرحي!