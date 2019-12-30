هلوسات على إيقاع جرح

منى عثمان | مصر
بالباب
حقيبة فارغة
تنتظر
أن تحملنا وتغادر
لحظة أن تتداعى فينا
أعمدة التمنى!
***
أنا
ورقة خريف
على رصيف بارد
تسكنه رياح عاصفة
ياويلي!
**
ممزقة الخطى
أمضى
والطريق تنكرني
ولا ظل لي
سوى أثار نزفٍ!
***
على الشغاف كان هو
صورة واسما
وفي الروح طيفا
حين أنا
دمية الوقت المتاح!
****
بئر من عتم ودمع
ابتلعني دون ذنب
حين ضللني الظمأ
ودلني عليها!
**
على الشاطئ نورس جريح
والقيظ لا يرحم
وملح الصبر أقسى
حين يغزوه بقسوة
مدعيا أنه الدواء!
***
بين الموج والموج
أنين و فقد
كيف لا تعود موجة مهاجرة
والعمق كان الميلاد
وعلى الشط
لافتة النهاية!
**
كنت في عينيه
صورة هشة
لأحلام هزيلة
وفي قلبه
إبرة نسيان
لحب مضى!
***
وكنت ورقته الأخيرة
ليجتاز جرحه
فاجتازه بجرحي!