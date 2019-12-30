رشا فاروق (ابنة النيل)
في خضم تنهدات
الليل الأخيرة
يراقص النعاس رعشات
عيوني الحبلى بالأرق
وتسامرني
يمامات حنيني النائحة
توقظ مواكب وجعي
من مكامن صمتها الصبور
فأسافر
في سماء قلقي
وأرفرف كالعصافير
المهاجرة من أعشاشها
تقذفني الرياح
منفية
في سفين فكر تائهة
أحدقُ في الأفق المفتوح
أتورد في قلب النجوى
فيمرُّ خيال أبيض
يخترق مخيلتي المكتظة
كومضة أمل
تمزق أشرعة الأنين
وتتراقص أجنحة الأحلام
بأكمام قصيدتي الحزينة
تمسح الدموع
عن سطور البوح الشاحبة
قبل انطفاء الأماني العذراء
وسقوطها
في غياهب النسيان
يغسل الصباح وجهي
بمرايا النور
فتورق الأرض بسنابل المنى
وتكلل جبين الوطن
بأكاليل الغار والياسمين
وترسم ابتسامة بريئة
على شفاه جراحه النضرة
جراحه
السابحة بلونها القاني
تعيد ترتيب
أنفاسه الحبيسة
منذ عقود خلت
في شرنقة الوعود الورقية
لتقيه عيون الذئاب الشرهة
ياوطن الحب والجمال
أشهد أنك ستولد من جديد
في إطلالة صباح
سيأتي
بحلة تشبه الأماني
وأنغام الأغاني.