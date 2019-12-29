السيب المتصدر يصطدم بطموح صحم.. ومباراة سهلة للنهضة أمام مرباط الجريح

الرؤية - أحمد السلماني

تستانف مساء اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ 13 لدوري الأضواء عندما يستقبل مرباط الجريح، النهضة بالمجمع الشبابي بصلالة فيما يرحل السويق، وبهلا إلى عبري حيث المواجهة المنتظرة بين الأصفرين، كما يلعب صحم المنتشي أمام السيب المتصدر على استاد السيب الرياضي.

ويلتقي السيب المتصدر بصحم المنتشي بانتصاراته الأخيرة، فالإمبراطور صدم الوسط الكروي هذا الموسم وهو العائد إلى دوري الأضواء والشهرة بعروضه القوية بتحقيقة لثمانية انتصارات وثلاث تعادلات، ولم يتلق سوى خسارة وحيدة وبالتالي يأمل مدربه البرازيلي برونو أن يواصل الفريق سلسلة العروض القوية، ولكنه يصطدم في هذه الجولة بصحم العائد بقوة للانتصارات.

ويرحل بهلا والسويق معا إلى المجمع الشبابي بعبري في لقاء يتوقع له الإثارة والقوة نظرا لتقارب المستوى بين أصفر الداخلية والمستضيف وأصفر الباطنة الذي يسعى لاستعادة مكانته بين الأندية التي تتواجد في مراكز المقدمة كونه يعاني هذا الموسم نسبيا وبحوزته 14 نقطة بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وهي نتائج لا تليق بالقلعة الصفراء فيما يقدم بهلا موسما جيدا وهو الصاعد حديثا لدوري الأضواء بعد أن حصد 18 نقطة من 4 انتصارات وخسارتين فقط لكنه يعتبر ملك التعادلات بعدد 6 مباريات وهي نتائج غير متوقعة خاصة وأنّ الفريق لم يستقطب أسماء كبيرة ولكنه يحوز على مجموعة متناسقة ومنسجمة.

ويحل النهضة ضيفا ثقيلا على مرباط الجريح والذي يعاني كثيرا هذا الموسم وجرب كل الحلول الممكنة من أجل ضمان البقاء بين الكبار هذا الموسم ولكن تبدو وضعيته سهلة بعد أن تمكن من حصد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات فيما تلقى 9 هزائم، وهو صاحب ثاني أضعف خط هجوم بعد العروبة بـ8 أهداف فقط أحرزها في 12 مباراة وولج مرماه 24 هدفا ويعتبر خط دفاعه الأضعف في الدوري.

في المقابل تبدو المباراة سهلة بالنسبة للنهضة الذي يقدم عروضا مقنعة هذا الموسم باستحواذه على 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و4 خسائر. حيث حقق فوزًا صعبا الأسبوع المنصرم على العروبة الجريح والفريق دائما ما يسعى لتحقيق المطلوب منه دون النظر للعروض وأكثر ما يهمه النتائج وهو في وضعية مريحة معتمدًا على أسماء في غالبيتها شابة.