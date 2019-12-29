وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

مسقط - الرؤية

شاركتْ وزارة الخدمة المدنية في الاجتماع الثالث للجنة الفنية لشراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية، والاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك خلال الفترة 25-26 ديسمبر 2019م.

وضمَّ وفد السلطنة المشارك كلًّا من: خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية، ونعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء، وعلي بن سالم المخيني الخبير الإداري بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية منسق شؤون مجلس التعاون.

وناقشت الاجتماعات المواضيع المدرجة على جدول أعماله؛ ومن أهمها: مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في اجتماعهم السادس عشر حول توحيد عمليات التفاوض لشراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems الذي تضمَّن تشكيل فريق عمل متخصص من كافة أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لتوحيد عمليات مع شركة أوراكل وساب، وتكليف التنسيق مع اللجنة المختصة للحكومة الإلكترونية المشكلة من الدول الأعضاء.

واستعرض الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في دورته الأربعين، وناقش توحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR System، والتحضير للبدء بترشيح المكرمين في حفل تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية لعام 2020م، إضافة لتقرير متابعة بشان الخطة الإستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.