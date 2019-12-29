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بدء تقييم طلبات رواد الأعمال للمشاركة في الدورة السادسة

غدا.. آخر فرصة للمشاركة في برنامج الدعم المباشر من "الزبير للمؤسسات الصغيرة"

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

غدا.. آخر فرصة للمشاركة في برنامج الدعم المباشر من "الزبير للمؤسسات الصغيرة"

 

مسقط – الرؤية

 

يتواصل تقديم طلبات المشاركة في برنامج الدعم المباشر من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دورته السادسة حتى الغد، وقد لقى البرنامج إقبالا واستجابة واسعة من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمهتمين بإنشاء مشاريعهم الخاصة.

 

وبدأ فريق العمل في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة تقييم طلبات المشاركة، وتنظيم عدد من الجولات التعريفية بالتعاون مع فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في عدد من محافظات السلطنة، إلى جانب استضافة عدد من المتقدمين للبرنامج في المركز بهدف إعطاء نبذة عن البرنامج والأطر المتبعة وكيفية التقييم ومراحل الفرز النهائي.
 

وبلغ عدد المشاريع الفائزة في الدورة الماضية من برنامج الدعم المباشر 48 مشروعا وتنوعت في عدد من القطاعات الحيوية. ويعد مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة أحد مبادرات مؤسسة الزبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يقدم المركز الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الفائزة في برنامج الدعم المباشر من خلال مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

ويعد المركز أحد أهم المبادرات المجتمعية للقطاع الخاص في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد سلط الضوء على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وتمكين رواد الأعمال من إدارة مشاريعهم الصغيرة وفق أساليب علمية حديثة بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين.

 

وقال محمد بن مبارك الحسني، رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية في مؤسسة الزبير والمشرف على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: شهد برنامج الدعم المباشر لهذا العام إقبالا أكبر من قبل رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالسنوات الماضية، ويعمل القائمون والمختصون في قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على دارسة المشاريع المتقدمة وتقييمها وفرزها بناء على عدة معايير، من أجل تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي.

ويعمل الخبراء والمختصون في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على تطوير مخرجات برنامج الدعم المباشر من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة، بما في ذلك تقديم استشارات مكثفة ودورات وجلسات "تجربتي"، إضافة إلى توفير فرص عمل بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص. ولتعزيز الفائدة لمخرجات برنامج الدعم المباشر وقع المركز العديد من اتفاقيات التعاون مع عدد من شركاء المركز الاستراتيجيين من أجل تبني أحد المقاعد العشرة الفائزة في البرنامج، إذ قام كل من بنك عمان العربي وأومنفيست وأرا بيتروليوم بتبني أحد مقاعد الفائزة في برنامج الدعم المباشر في دورته السادسة لعام 2020.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين رواد الأعمال أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بهدف الفوز بأحد المقاعد العشرة ضمن برنامج الدعم المباشر والحصول على مجموعة من الخدمات ومن أهمها الاستشارات من قبل مستشارين متخصصين في مجال ريادة الأعمال إضافة إلى تطوير الأعمال ومنحة مالية سيجري إنفاقها من خلال خطة عمل محددة من قبل المركز وبالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين وعضو مركز الزبير الفائز في البرنامج.

 

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