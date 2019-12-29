مزايا حصرية لزبائن "حفاوة" من "ميثاق" في صالة "مجان"

مسقط - الرؤية

وقع ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط اتفاقية مع الشركة العمانية لخدمات الطيران لتقديم مزايا مصرفية متميزة ذات قيمة مضافة لزبائن البنك، وذلك تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتقديم الخدمات التي تقدم قيمة مضافة للزبائن.

ووقع الاتفاقية كل من شمزاني محمد حسين، مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية، والمهندس نايف بن علي العبري، المدير التنفيذي للشركة العمانية للمناولة الأرضية والتي تعد جزءا من العمانية لخدمات الطيران.

وبموجب الاتفاقية يستفيد حاملو بطاقات الخصم المباشر من حفاوة للأعمال المصرفية الحصرية من الدخول مجانا لصالة "مجان" بمطار مسقط الدولي، وتشمل الاتفاقية تقديم منتجات وخدمات خاصة للزبائن ومستخدمي بطاقات ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وتعد صالة مجان استكمالاً مثالياً للخدمات عالية الجودة التي تجسد مفهوم الراحة والفخامة للمسافرين بفضل ما تقدمه من مرافق وخدمات تم تصميمها بشكل عصري وجذاب كي تثري تجربة ومتعة السفر لضيوفها. وتقع الصالة في الطابق السابع، وتتمتع قاعة "مجان" بمساحة مميزة بما يكفي لاستيعاب 300 مسافر على مدار الساعة وتقدم قائمة متنوعة من المأكولات العمانية والعالمية لضمان راحة الضيوف، كما توفر الراحة المطلقة على مدار اليوم مع مرافق رجال الأعمال بما في ذلك خدمة الواي فاي وإمكانية الوصول المجاني إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وآلات النسخ إضافة إلى قاعة مؤتمرات، كما تتوفر غرف صلاة وغرف لعب الأطفال إضافة إلى منطقة الاسترخاء ومشاهدة التلفاز، وغيرها.



وتتوفر هذه الخدمات مجانًا لجميع حاملي البطاقات الخصم المباشر من حفاوة للأعمال المصرفية الحصرية. ويمكن للضيوف المرافقين لحاملي بطاقات الخصم المباشر من حفاوة للأعمال المصرفية الحصرية، بما في ذلك الأطفال، والاستفادة من جميع مرافق الصالة من خلال دفع رسوم مخفضة للدخول وسيكون الدخول مجانا للأطفال الذين يقل عمرهم عن عامين.