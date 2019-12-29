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بالفيديو .. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن جديدة بأمريكا

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن جديدة بأمريكا

نيويورك - الوكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء أمس السبت في منزل حاخام قريب من معبد يهودي في مونسي بضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت منظمة يهودية أن مهاجما طعن خمسة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك قبل أن يفر.

من جهته قال مجلس الشؤون العامة اليهودي على موقع تويتر إن مهاجما كان يرتدي قناعا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند، على بعد حوالي 30 ميلا شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن جميع الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، وأن اثنين منهم كانا في حالة حرجة، حيث طُعن أحدهما ست مرات على الأقل.

إلى ذلك قال ستيف ليبرمان، مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، قرب كنيس يهودي في شارع فورشاي رود بمونسي، وقامت الشرطة المحلية بتمشيط المنطقة.

بدورها عبرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن انزعاجها الشديد لما حصل.

وقالت في منشور على موقع تويتر: "لا يوجد أي تسامح مع أعمال الكراهية من أي نوع، وسنستمر في مراقبة هذا الوضع المروع".

 

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