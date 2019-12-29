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بوربيع تحذر الكويت من زلزال مدمر

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:14 م بتوقيت مسقط

بوربيع تحذر الكويت من زلزال مدمر

الكويت - الوكالات

حذرت خبيرة الجيولوجيا الكويتية، فريال بوربيع، من زلزال مدمر سيضرب البلاد، مشيرة إلى أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة التي تعرضت لها الكويت وبعض جيرانها تعتبر مؤشرا على قدوم زلزال كبير.

ونقلت صحيفة "الراي" عن بوربيع قولها: "تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة، سواء في الكويت أو في جوارها، على حزام زاغروس، يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ذلك نذير بحدوث الزلازل القوية والمدمرة".

ولفتت الخبيرة إلى أن عموم الناس يعتقدون أن الكويت في مأمن من مخاطر الزلازل، ويرجع السبب في هذا الاعتقاد إلى أن تاريخ الكويت لم يسجل زلازل قوية مدمرة فيها، إلا أن المتخصصين لهم رؤية مختلفة تعتمد على دراساتهم للتاريخ الجيولوجي، وكذلك على تسجيلات الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التي بدأ تشغيلها منذ مارس 1997، وقد سجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة، التي تقع مراكزها داخل الكويت بالإضافة إلى زلازل حزام زاغروس الممتد من جنوب غربي إيران إلى شرق تركيا، عبر العراق.

 

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