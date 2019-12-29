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باريس بكاميرا الشاعر

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

باريس بكاميرا الشاعر

 

ريم سليمان الخش| باريس

 

قيامة الروح أم غيضت نواقيس؟

                                    توهج الفكر أم لغو وتفليسُ؟!!

//

أم التمني بأنْ تبقى محلّقة

                                 يُجدي ومغرقها بالقيد (كنغريسُ)

//

ماذا سأخبر عن أنثى مغنجةٍ

                                   بالورد تُغسلُ بالأطياب باريسُ

//

كسندريلا بثوب التيه راقصة

                                     لكنْ توجسها الوقتيّ مهجوسُ

//

عصر التفاهة والتفليس حائطه

                            عقارب الوقت في البلوى: (الأباليسُ)

//

وسارترُ ال...كان قديسا يفيضُ جوى

                                دفقٌ من الوحي بالأنفاس مبجوسُ

//

فجوهرُ المرء عقدٌ صاغ لؤلؤَه

                               حشدُ الفعال ومنحى العقل ناموسُ

//

لأنه الوعي محكومٌ بنزعته

                                    نحو التحرر بالآلام ممسوسُ

//

ماذا أحدّثُ عن أضواء ثورتها

                                   وهل يُنظّرُ بالآلاء منحوسُ؟!

//

ألستَ ترجفُ ياقلبي ببرد دجى

                                وقد حسبتَ بأنّ الفجر ملبوسُ؟!

//

وقد رموك بنو عدنان مذ علموا

                              أنّ اشتعالك في الظلماء مدسوس!

//

هاأنت تُدفع دفع الريح منطفئا

                             عارٍ ووجهك عمق البئر محبوس!

//

وقد سريت إلى الحسناء ذات قرى

                               والضيق ظللها والشح محسوسُ

//

يُقلّب الدهر في كفيه عالمنا

                              تقعّر الأمس في الإصباح تقويسُ

//

لكنّها أبدا بالعطر ناضحة

                            كمحور الكون لا تبلى (البرنسيسُ)

//

فوضى تبوتقُها بالقلب صاهرة

                              سيل التضاد بوهج الحب باريسُ

//

يشعشع الضوء والأطياف باذخة

                                  كفرٌ بومضتها حينا وتقديسُ!

//

وقد تُشكّل سحرا ما بفسحتها !

                           كأنّ بدرا بمجرى (السين) معكوسُ

//

يجري ليحضن وجه الكون مبتسما

                                   نهر المحبة للأشعار قاموس

//

لونٌ تمازج كي ترقى بلوحتها

                                      فنٌ به شبقٌ للتيه طاووسُ

//

حدائق العشق للأحباب مشرعة

                                   طيرٌ وأقنيةٌ والورد مغروسُ

//

الضم والشمّ والأغصان مائسة

                             والساق بالساق والتوليب ملموس

//

على المقاعد آلاف الصحائف في

                                   أيدٍ تُقلّبها والعمر تكريسُ

//

(مومارتُ) أجملُ ماألقى بها شغفا

                             كأنّها انتصبت حيث الفراديس

//

تُذوّب القلب إذ يرنو لهالتها

                           كمريمَ الطهر والترتيل مهموسُ

//

تحلّق الروح نحو الغيم هائمة

                            ويخشع النبض إذْ دقت نواقيس

//

(مترو) ويقبض في ذكراه مجرى دمي!

                           عند الصقيع بلحم الفقر مكدوس

//

حيث الهواء مريضٌ لا رئات له

                      بكحة البؤس تحت الأرض محبوسُ

//

معالم البرد في أحداق وارده!

                           لادمع يُذرفُ إنْ ناحت متاعيسُ

//

والغانيات فوانيسٌ تضيئ بها

                             كأنّهن من الحلوى تضاريسُ!

//

أنت السفين وموج العطر يضربه

                              وقد يعوذ من الإبحار إبليسُ!

//

وقد تُرنّح في إعصاره شبقا

                            إذْ لانجاة وصيد الليل مهووس

//

أنثى تضجّ خرافاتٍ يطيح بها

                               إمّا تكشّفت السيقان قسيسُ!

//

لك الشراع فهل حقا ستركبه

                         أم أنّ لجّتها في العصف كابوسُ

...........

هوامش:

كاميرا شاعر عاش بها خمسة عشر عاما

مترو: هو وسيلة للانتقال تحت الأرض أكثر ما أكره بباريس استعضت عنه بالدراجة الهوائية

حتى عندما عملت بجامعة فرساي كنت أستخدم دراجتي لأذهب إلى هناك!

ملاحظة: خوفا على صغيراتي تركت باريس إلى منطقة صغيرة وهادئة بغرب فرنسا.

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