باريس بكاميرا الشاعر

ريم سليمان الخش| باريس

قيامة الروح أم غيضت نواقيس؟

توهج الفكر أم لغو وتفليسُ؟!!

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أم التمني بأنْ تبقى محلّقة

يُجدي ومغرقها بالقيد (كنغريسُ)

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ماذا سأخبر عن أنثى مغنجةٍ

بالورد تُغسلُ بالأطياب باريسُ

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كسندريلا بثوب التيه راقصة

لكنْ توجسها الوقتيّ مهجوسُ

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عصر التفاهة والتفليس حائطه

عقارب الوقت في البلوى: (الأباليسُ)

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وسارترُ ال...كان قديسا يفيضُ جوى

دفقٌ من الوحي بالأنفاس مبجوسُ

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فجوهرُ المرء عقدٌ صاغ لؤلؤَه

حشدُ الفعال ومنحى العقل ناموسُ

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لأنه الوعي محكومٌ بنزعته

نحو التحرر بالآلام ممسوسُ

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ماذا أحدّثُ عن أضواء ثورتها

وهل يُنظّرُ بالآلاء منحوسُ؟!

//

ألستَ ترجفُ ياقلبي ببرد دجى

وقد حسبتَ بأنّ الفجر ملبوسُ؟!

//

وقد رموك بنو عدنان مذ علموا

أنّ اشتعالك في الظلماء مدسوس!

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هاأنت تُدفع دفع الريح منطفئا

عارٍ ووجهك عمق البئر محبوس!

//

وقد سريت إلى الحسناء ذات قرى

والضيق ظللها والشح محسوسُ

//

يُقلّب الدهر في كفيه عالمنا

تقعّر الأمس في الإصباح تقويسُ

//

لكنّها أبدا بالعطر ناضحة

كمحور الكون لا تبلى (البرنسيسُ)

//

فوضى تبوتقُها بالقلب صاهرة

سيل التضاد بوهج الحب باريسُ

//

يشعشع الضوء والأطياف باذخة

كفرٌ بومضتها حينا وتقديسُ!

//

وقد تُشكّل سحرا ما بفسحتها !

كأنّ بدرا بمجرى (السين) معكوسُ

//

يجري ليحضن وجه الكون مبتسما

نهر المحبة للأشعار قاموس

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لونٌ تمازج كي ترقى بلوحتها

فنٌ به شبقٌ للتيه طاووسُ

//

حدائق العشق للأحباب مشرعة

طيرٌ وأقنيةٌ والورد مغروسُ

//

الضم والشمّ والأغصان مائسة

والساق بالساق والتوليب ملموس

//

على المقاعد آلاف الصحائف في

أيدٍ تُقلّبها والعمر تكريسُ

//

(مومارتُ) أجملُ ماألقى بها شغفا

كأنّها انتصبت حيث الفراديس

//

تُذوّب القلب إذ يرنو لهالتها

كمريمَ الطهر والترتيل مهموسُ

//

تحلّق الروح نحو الغيم هائمة

ويخشع النبض إذْ دقت نواقيس

//

(مترو) ويقبض في ذكراه مجرى دمي!

عند الصقيع بلحم الفقر مكدوس

//

حيث الهواء مريضٌ لا رئات له

بكحة البؤس تحت الأرض محبوسُ

//

معالم البرد في أحداق وارده!

لادمع يُذرفُ إنْ ناحت متاعيسُ

//

والغانيات فوانيسٌ تضيئ بها

كأنّهن من الحلوى تضاريسُ!

//

أنت السفين وموج العطر يضربه

وقد يعوذ من الإبحار إبليسُ!

//

وقد تُرنّح في إعصاره شبقا

إذْ لانجاة وصيد الليل مهووس

//

أنثى تضجّ خرافاتٍ يطيح بها

إمّا تكشّفت السيقان قسيسُ!

//

لك الشراع فهل حقا ستركبه

أم أنّ لجّتها في العصف كابوسُ

...........

هوامش:

كاميرا شاعر عاش بها خمسة عشر عاما

مترو: هو وسيلة للانتقال تحت الأرض أكثر ما أكره بباريس استعضت عنه بالدراجة الهوائية

حتى عندما عملت بجامعة فرساي كنت أستخدم دراجتي لأذهب إلى هناك!

ملاحظة: خوفا على صغيراتي تركت باريس إلى منطقة صغيرة وهادئة بغرب فرنسا.