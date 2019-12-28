مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

مسقط - الرؤية

أكّد مسؤولون وخبراء ومقاولون جودة الإسمنت المحلي، وأشادوا بمطابقته لأعلى المقاييس والمواصفات العمانية والدولية المعتمدة، وبذلك نال ثقة المستهلكين في السلطنة وخارجها.

وقال المهندس خميس بن سالم الصولي رئيس جمعية المهندسين العمانية، وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي إنّ ديمومة المباني وطول عمرها يعتمد بالأساس على جودة مواد البناء والتنفيذ، ومن الضروري أن يكون صاحب الملك على دراية كاملة بمدى جودة مواد البناء التي يشتريها؛ فالهيكل الذي يتشكل معظمه من المواد الخرسانية والحديد والإسمنت تحتم الضرورة التأكد من جودته و‏مكوناته ومدى ملاءمته لنوع البناء، دون النظر إلى السعر فقط، مشيرا إلى أنّ الإسمنت المحلي يعد الأفضل جودة؛ لتطبيق المصانع العمانية أعلى درجات الجودة والمواصفات. ودعا الصولي أصحاب مصانع الإسمنت المحلية إلى تعريف مختلف فئات المجتمع بآليات التأكد من جودة الإسمنت المحلي.

وقال الدكتور هلال بن سيف بن راشد الضامري مدير عام التصنيع بمصنع إسمنت عمان: إنّ منتجات الإسمنت المحلية تتطابق مع أعلى المواصفات والمقاييس العمانية والدولية المعتمدة؛ ومنها مصنع إسمنت عمان تحقيقا لهدف الشركة المحوري وهو التأكيد على الرضا التام لعملائها داخل وخارج السلطنة من خلال ابتكار وإنتاج مختلف أنواع الإسمنت‪.‬

وأضاف الضامري: يجب على المقاولين والراغبين في البناء استخدام الإسمنت المحلي لعدة أسباب، منها: أن الإسمنت المحلي المستخدم في بناء المنازل والمنشآت ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات والمقاييس العمانية، لافتا إلى أنّ المستهلك يستطيع في حال ظهور أي إشكاليات في الإسمنت المحلي الرجوع إلى المصنع المُنتِج له.

ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد المقبالي مدير ضبط الجودة في مصنع إسمنت عمان: يقوم قسم ضبط الجودة بشركة إسمنت عمان بإخضاع المنتج لفحص مستمر طوال مراحل عملية الإنتاج، منذ بداية استخلاص المواد الخام وحتى اكتمال تصنيع المنتج، حيث يجري تشغيل نظام التحكم في خطوط الإنتاج بشكل جيد على مدار الساعة، وتؤخذ العيّنات لفحصها وتحليلها بمساعدة الأنظمة المختبرية المركزية بالشركة التي تتضمن أنظمة المناولة الآلية وأجهزة قياس الطيف بالأشعة السينية، وأجهزة تحليل العناصر بواسطة الليزر، والأجهزة المحوسبة لإجراء الاختبارات الفيزيائية، من خلال موظفين على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل والخبرة‪.‬

وأضاف المقبالي: تنتج شركة أسمنت عمان أنواع عديدة من الإسمنت، ومنها الإسمنت البورتلاندي العادي (القلعة)، والإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات (الحصن) وإسمنت الحجر الجيري (كريستال) و‪‬الإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات المعتدل، وإسمنت آبار النفط. ‬

وقال المقبالي: يجري إنتاج هذه الأنواع على حسب المواصفات العمانية والعالمية المواصفة العمانية ‪ 7/‬والمواصفة الأوروبية والمواصفة الأمريكية ومواصفة معهد البترول الأمريكي، مؤكدا أن شركة إسمنت عمان تلتزم بتقديم درجات وأنواع مختلفة من منتجات الإسمنت بجودة عالية ضمن جهودها لتوفير أفضل خدمة ممكنة للعملاء، وتقدم الاستشارات الفنية كلما لزم الأمر‪.‬

وقال المقاول مالك الهاشمي: يحظى منتج الإسمنت العماني بثقة المستهلكين في السلطنة إذ أنّه الخيار المفضل للراغبين في تشييد منازلهم، موضحا أنّ الإسمنت العماني مطابق للمواصفات العمانية والدولية وبحكم خبرتنا عند استخدام المنتج المحلي لا تظهر عيوب في المباني ولا تشققات على المدى البعيد. ونصح الهاشمي الراغبين في بناء منازلهم باختيار الإسمنت المحلي والمواد المصنعة محليا نظرا لجودتها العالية.