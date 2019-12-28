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ضمن أفضل العلامات التجارية الفاخرة

تتويج البنك الأهلي بجائزة "سجنتشر لكشري"

السبت 28 ديسمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

تتويج البنك الأهلي بجائزة "سجنتشر لكشري"

 

مسقط - الرؤية

حَصَد البنك الأهلي جائزة البنك الأفضل في الفئة الشخصية والامتيازات الحصرية لبطاقات فيزا سجنيشر الائتمانية، ضمن جوائز "سجنتشر لكشري 100" لأفضل العلامات التجارية الفاخرة للعام 2019، والتي تعد من الجوائز الإقليمية المرموقة، ويتم منحها خلال الحفل السنوي الذي تقيمه مجلة (SIGNATURE)، وتسلمت الجائزة نيابة عن البنك الأهلي هناء الهنائية نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، تحت رعاية سعادة فيدريكا فافي سفيرة إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة، بفندق دبليو مسقط.

وقالت نجلاء اللواتية مدير دائرة الحسابات الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي: ندرك رغبة زبائننا للحصول على خدمات مصرفية سهلة ومريحة مع الاهتمام الخاص بتنمية ثرواتهم والحصول على حلول شخصية لتلبية احتياجاتهم الفريدة. ولدى البنك الأهلي مجموعة من البطاقات التي تشمل بطاقة سيجنيشر إنفينيت والبطاقة البلاتينية والبطاقة الكلاسيكية الذهبية، والتي يتم تحديثها باستمرار لتناسب احتياجات عملائنا وإجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وأريحية، تشمل بعض مزايا بطاقات الائتمان الراقية الخاصة بنا خصومات تجارية حصرية، واستردادا نقديا بنسبة 1%، وإمكانية الوصول إلى صالة المطار في جميع أنحاء العالم، وخدمة الكونسيرج الحصرية وخدمة السائق المجانية؛ حيث تتوافق المميزات الجديدة للخدمات المصرفية البريميوم والحصري مع احتياجات الزبائن المميزين من خلال تقديم تجربة مصرفية متميزة واستثنائية.

وتهدف جوائز "سجنتشر لاكشري 100"، إلى تصنيف قائمة بالمنتجات الفاخرة في السلطنة والمنطقة بصورة سنوية. ويعمل فريق بحث مكون من صحفيين ومختصيين في مجال العلامات الفاخرة، وقراء على إعداد القائمة السنوية للعلامات الفاخرة والتي يتم تكريمها في الحفل السنوي. وتشمل فئات الجائزة السنوية الصناعات والخدمات والسلع الشخصية والسيارات الفاخرة وشركات الضيافة والعقارات الفاخرة، وفئات أخرى متنوعة.

وتتميز الخدمات المصرفية الخاصة من البنك الأهلي بتقديم خدمات ومزايا متنوعة جديدة لتواكب تطلعات وإحتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، سعيا من البنك لتحقيق أحد أهم أهدافه الإستراتيجية في أن يصبح البنك الأفضل في خدمة العملاء. وتعد الخدمات المصرفية الخاصة من البنك الأهلي منظومة عصرية ابتكرت خصيصَا كي تقدم حلولاً مصرفية متطورة ومبتكرة؛ حيث تضم نُخبة من مديري العلاقات الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة ليقدموا استشاراتٍ قيّمة تدفع باستثمارات العملاء نحو توسعة آفاق استثماراتهم.

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