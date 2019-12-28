"جبال تورو" يحصد جائزة مهرجان السودان الوطني للمسرح

الخرطوم - رويترز

فازَ العرضُ المسرحيُّ "جبال تورو" لفرقة الأجاويد الكوميدية بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح، التي أسدل الستار عليها.

وفاز بجائزة أفضل ممثل أبو بكر فيصل عن دوره في مسرحية "في.آي.بي"، بينما ذهبت حائزة أفضل ممثلة مناصفة إلى هبة الرحمن عبدالرحمن عن دورها في مسرحية "جبال تورو"، ونضال يحيى إسحاق عن دورها في مسرحية "سيد الرصة". كما منحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج مناصفة إلى عبدالإله محمد المهدي عن مسرحية "سيد الرصة"، وعمر عقال عن مسرحية "جبال تورو". وحصل على جائزة أفضل موسيقى لعرض مسرحي مهاب معتصم وولاء الماحي عن مسرحية "زنزانة 89" لفرقة أهالينا. ونظمت المهرجان في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الشارقة مقرا؛ وذلك في إطار مبادرة الهيئة بإقامة مهرجانات وطنية للمسرح في كل بلد عربي. وتنافست على جوائز الدورة الثانية التي حملت اسم المسرحي الراحل الفاضل سعيد (1935-2005) عشرة عروض من أنحاء السودان.