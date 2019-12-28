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السعودية تحسم الجدل حول الاحتفال بـ "الكريسماس" لأول مرة في تاريخها

السبت 28 ديسمبر 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

السعودية تحسم الجدل حول الاحتفال بـ "الكريسماس" لأول مرة في تاريخها

 

حسمت هيئة الترفيه في السعودية، أمس الجمعة، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض.

ونفت هيئة الترفيه في بيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة "بلاتينيوم ليست" أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وذكرت الهيئة أن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وخلال اليومين السابقين، تم تداول صورة لإعلان حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية نشر عبر حساب الشركة على "تويتر"، وجاء في التعليق عليه: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020، الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم الرياض".

وأمس الجمعة، احتفى تركى آل الشيخ، بمرور عامه الأول في رئاسة هيئة الترفيه السعودية، التي حقق خلالها نجاحات كبيرة، حيث قال في تغريده عبر صفحته على "تويتر": "اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه.. ياسرع الدنيا".

 

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