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نتنياهو: نمارس الضغط من أجل التطبيع الكامل مع الدول العربية

السبت 28 ديسمبر 2019 04:01 م بتوقيت مسقط

نتنياهو: نمارس الضغط من أجل التطبيع الكامل مع الدول العربية

 

 

القدس المحتلة – الوكالات

وضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة من ست نقاط، تتضمن تعهدات بتحديد الحدود وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وبعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه "الليكود"، أمس الجمعة، وعد نتنياهو في خطاب النصر، صباح اليوم السبت، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات الوطنية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة في غور الأردن، وكذلك في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم السبت، أن خطة نتنياهو تتركز في:

1  وضع حدود نهائية لبلاده.

2  دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت.

3  ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات في الضفة الغربية كلها، دون استثناء.

4 إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية.

5 العمل على وقف إيران وحلفائها بشكل حاسم.

6 ممارسة الضغط من أجل التطبيع والاتفاقيات التي ستؤدي إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية.

 

وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، أن تحقيق هذه النقاط الست بات في متناول اليد.

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