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بالفيديو .. قتلى وجرحى إثر تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:17 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. قتلى وجرحى إثر تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

 

عواصم - الوكالات

أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، صباح اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.

ووفقا للوزارة، فقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بالتوقيت المحلي، ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين.

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة. في الوقت الحالي، بلغ عدد القتلى 15 شخصا وإصابة 66 أخرين".

وقال مطار "ألماتي" في بيان: "كان على متن الطائرة 95 راكبا، 5 وأفراد الطاقم"، مشيرا إلى أنه "سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث".

من جانبها، أفادت بيانات أولية للقنصلية العامة الروسية في كازاخستان بأنه "لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت في ألما آتا مواطنون من روسيا".

 

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