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اليابان تشارك في عمليات حماية الملاحة البحرية بخليج عمان وبحر العرب

الجمعة 27 ديسمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

اليابان تشارك في عمليات حماية الملاحة البحرية بخليج عمان وبحر العرب
قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن طوكيو، ومع مراعاة علاقات الصداقة مع إيران، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في الجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عمان ومضيق باب المندب. وأوضحت الوكالة أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية. وقالت إن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز والخليج العربي". وخصصت اليابان ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة البحرية.

المصدر : الوكالات

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