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بالفيديو.. لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة رئيس أركان الجيش الجزائري

الخميس 26 ديسمبر 2019 04:48 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة رئيس أركان الجيش الجزائري

الجزائر - الوكالات

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري.

وأظهر المقطع عددا من الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.

وردد المواطنون شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، صباح الإثنين، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاما.

 

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