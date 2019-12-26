منبــــر الــرؤيـــة

د. عامر بن محمد العيسري | جامعة السلطان قابوس

أهدي هذه الأبيات إلى صحيفة الرؤية العمانية والقائمين عليها بمناسبة مرور عقد من الأعوام على بزوغ فجرها وبدايتها فى تقديم رسالتها الصحفية في عماننا الحبيبة.

يا منبرا ينثر الإبداع والفكرا

ويمنح المال ساحات ومؤتمرا

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يا رؤية مزجت أزهارها عبقا

فأنتجت في لآلي عقدها دررا

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عقد يمر من الأعوام تعمره

ثمارها تنثر الأفنان والخبرا

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تربعت عالم الأوراق تنقشه

والافتراضي على أفلاكها انتشرا

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فأصبحت في عمان المجد مفخرة

تملكت قلما يستنطق المطرا

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فشجعت شجن الأقلام تحضنها

حتى تسجل في إبداعها أثرا

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فاستوعبت كل فن زان جوهرها

حتى غدت بالمعاني تبهر النظرا

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كل التهاني من الوجدان نبعثها

لرؤية بالتفاني ترسم القدرا

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نمد بالفخر ايدينا نصافحكم

يا من بذلتم فاضحى الصيت منتشرا

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فكل عام وأنت رؤية ألق

يا منبرا ينثر الإبداع والفكرا.