كسوف حلقي للشمس.. وتحذيرات من النظر المباشر

مسقط - الرؤية

تشهد سماء السلطنة اليوم الخميس، كسوفًا جزئيًا وحلقيًا للشمس، ويستمر الكسوف الشمسي (الجزئي والحلقي) حوالي ساعتين و27 دقيقة؛ وسط تحذيرات من النظر المباشر إلى الشمس بالعين المجردة.

وسيبدأ قبل شروق الشمس في الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، وستشرق شمس ذلك اليوم وهي مكسوفة جزئيًا عند الساعة السادسة والدقيقة 45 صباحًا، ويبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا، ويستمر الكسوف الشمسي لغاية الساعة الثامنة والدقيقة 58 صباحًا. أمّا الكسوف الحلقي فيستمر لمدة تصل إلى ثلاث دقائق تقريبا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي وهي محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية. أما باقي محافظات السلطنة فستشهد كسوفًا جزئيًا فقط للشمس، علمًا بأنّ أفضل المواقع لرصد الكسوف الحلقي للشمس مناطق شنّة وجزيرة مصيرة ورأس الرويس وجنوب أدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع. وأعلنت الجمعية الفلكية العمانية عن تحديد أكثر من 22 موقعا للرصد الجماهيري للكسوف في جميع محافظات السلطنة.