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بمشاركة 700 ألف مصوّت في استطلاع "مسقط ديلي"

تتويج بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة في القطاع المصرفي للعام 2019

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

تتويج بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة في القطاع المصرفي للعام 2019

مسقط - الرؤية
حقق بنك مسقط إنجازًا جديدًا يؤكد تميزه في مجال العلامة التجارية، حيث تمّ اختيار البنك العلامة التجارية الأكثر ثقة في القطاع المصرفي لعام 2019 في الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة Apex Media عبر الموقع الإلكتروني لجريدة مسقط ديلي لاختيار أفضل العلامات التجارية بمشاركة 700 ألف مصوت لاختيار المميزين في 40 فئة مختلفة.
ونظمت المؤسسة حفلا لتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة تحت رعاية معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي، رئيس بلدية مسقط. واستلم أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، جائزة البنك من معالي المهندس راعي الحفل، بحضور المكرم صالح الزكواني، رئيس مجلس إدارة Apex Media  وكبار المسؤولين و المديرين التنفيذيين من قطاع الشركات.
وأعرب أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، عن سعادته بنتائج الاستطلاع الذي نفذته مؤسسةApex  وتتويج البنك بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة في القطاع المصرفي العماني للعام الرابع على التوالي، مقدما الشكر والتقدير إلى كافة المشاركين من المختصين والمسؤولين في المؤسسات والشركات التي تمثل مختلف القطاعات الذين اختاروا بنك مسقط كأفضل علامة تجارية، مؤكدا أنّ ذلك الاختيار هو تكريم لأكبر البنوك في السلطنة، ويعطى دافعا قويا لتحقيق مزيد من الإنجازات والاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى ارتباط العلامة التجارية للبنك بكافة المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن.
وأضاف البلوشي: في بنك مسقط ننفذ العديد من الخطط التسويقية التي تساهم في تعزيز وترجمة رؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" كما تؤكد العلامة التجارية أنها تعكس شراكة ناجحة لاستكمال التميز في خدمة الزبائن بما يتماشى مع الرؤية مؤكدين مواصلة البنك تعزيز دوره الريادي كمؤسسة مالية تقوم بادوار اقتصادية وتجارية واجتماعية تخدم المجتمع العماني.
ويأتي بنك مسقط في مقدمة المؤسسات العمانية بالمنطقة، حيث أصبحت العلامة التجارية الخاصة بالبنك من العلامات البارزة والمهمه ليست على مستوى السلطنة وإنما على المستوى الإقليمي والقاري حيث حصل البنك على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية التي تؤكد قوة وريادة العلامة التجارية للبنك، كما تبنى البنك طُرقا مبتكرة وجديدة لبناء علامته التجارية، من خلال تعزيز العلاقات القائمة مع مختلف وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية على حد سواء مثل وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق  العلامة التجارية والتعريف بمنتجات وخدمات البنك إلى الجميع.

 

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