ميناء صلالة يحقق رقما قياسيا في العمليات التشغيلية

صلالة – الرؤية

يواصل ميناء صلالة تعزيز مكانته كأحد أكبر الموانىء العالمية في إعادة الشحن، بما يمتلكه من إمكانيات ذات قدرات عالمية المستوى لمناولة مختلف أنواع وأحجام الشحنات، حيث تمكن الميناء أمس من تحقيق رقم قياسي على مستوى مسيرة عملياته التشغيلية من خلال مناولته 4 ملايين حاوية نمطية، وذلك في إطار السعي لتطوير وتمكين القطاع اللوجيستي لتحقيق استراتيجية السلطنة لتعزيز وتنوع الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في وضع السلطنة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها خلال العام الماضي في انخفاض طاقته التشغيلية بسبب تبعات أعصار مكونو ، إلا أن الميناء استطاع تحقيق العديد من الانجازات في استعادة جميع خدماته واسترداد احجام المناولة التي تمت اعادة توجيهها إلى موانىء اخرى في المنطقة، مما مكنه من تحقيق نمو في الأحجام بنسبة تفوق 19% مقارنة بالعام الماضي، كما أنّ انتهاج نظام تشغيل المحطات عالية التقنية N4 ( TOS) مكن الميناء من رفع إنتاجيته وذلك ضمن استراتيجية عملية التحول الرقمي للميناء.

وقال مارك هارديمان - الرئيس التنفيذي لميناء صلالة: نفخر بما حققه العاملون في الميناء خلال هذا العام، كما أنّ ذلك النجاح دليل على الثقة والدعم المستمر الذي توليه الحكومة الموقرة والشركاء الاستراتيجيين والعملاء التجاريين والعاملين الذين كان التزامهم وتفانيهم في العمل هو العامل الحاسم في الوصول إلى هذا الإنجاز المهم.

ويحتل ميناء صلالة موقعًا استراتيجيًا على مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط آسيا وأوروبا، كما يوفر الخدمات لشرق إفريقيا، والبحر الأحمر، وشبه القارة الهندية، والخليج العربي، ويوفر لعملائه عمليات حاويات وخدمات بضائع عامة عالية الانتاجية مصممة لزيادة كفاءة عمل شبكة السفن وزيادة التنافسية المرتبطة بسلسلة التوريد. وتتولى شركة أي بي إم للمحطات إدارة ميناء صلالة والذي يعتبر جزءًا من الشبكة العالمية للشركة من الموانئ عالية الأداء.