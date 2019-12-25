الأربعاء, 25 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

يسرق بنكا ثم يوزع الأموال على المارة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:21 م بتوقيت مسقط

يسرق بنكا ثم يوزع الأموال على المارة

 

سرق رجل ذو لحية بيضاء بنكا قبل يومين من عيد الميلاد ثم ألقى في الهواء بالعملات الورقية المسروقة، مهنئا المارة من حوله بحماس "عيد ميلاد سعيد"، بحسب ما قال شهود عيان.

وقالت الشرطة إن "رجلا أبيض عجوزا" سرق "أكاديمي بنك" في مدينة كولورادو سبرينغ، في ولاية كولورادو الأمريكية أول أمس الاثنين وقت الغداء.

وأضافت: "أخذ الرجل يلقي بالعملات النقدية المسروقة من كيس في يده، قائلا عيد ميلاد سعيد".

وقال شهود إن الرجل المشتبه به، ذا الشعر الكث، توجه بعد ذلك إلى مقهى ستارباكس قريب، وجلس أمامه، منتظرا إلقاء القبض عليه.

وفي لفتة احتفالية، جمع المارة، الذين كانوا في المكان، بحسب ما أفادت به بعض التقارير، جميع الأوراق النقدية المنثورة في الشارع وأعادوها إلى البنك.

وقالت شرطة مدينة كولورادو سبرينغ إن الرجل المشتبه به يدعى دافيد واين أوليفر، ويبلغ من العمر 65 عاما. ولا يعتقد أن أحدا آخر كان يساعده.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يناير 2017

يسرق بنكا ليهرب من زوجته

المزيد

17 سبتمبر 2018

فيديو مثير للجدل .. توزيع الأموال على المارة في دبي

المزيد

19 مايو 2016

أمريكية تنهب بنكا لدفع تعويض في سرقة سابقة!

المزيد

03 يوليو 2016

بالفيديو.. المارة يمنعون مصري من قطع رأس زوجته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الاقتصاد - محلي

علي الحجار لـ"الرؤية": جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب شهادة عظيمة أتشرّف بها طيلة عمري

قضايا محلية - حوارات

اختتام المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجاً"

الاقتصاد - محلي

22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

المحليات - أخبار

القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار وإحالتهم للتحقيق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة