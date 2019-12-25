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تركيا تعلق على الحكم الصادر ضد قتلة جمال خاشقجي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 03:23 م بتوقيت مسقط

تركيا تعلق على الحكم الصادر ضد قتلة جمال خاشقجي

أنقرة - الوكالات

اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غول، محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، "لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها".

ودعا وزير العدل التركي، اليوم الأربعاء، إلى "التحقيق بشكل شفاف وإلا لن يكون ممكنا اعتبار أن العملية القضائية اكتملت".

وكانت السلطات التركية بدأت تحقيقاتها في قضية مقتل خاشقجي، حيث لقي مصرعه في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر2018.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، قبل يومين، صدور أحكام بالإعدام في حق 5 أشخاص متهمين بقتل خاشقجي، والسجن لـ3 آخرين بمدد متفاوتة يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت المحكمة السعودية، مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب مدير الاستخبارات السعودية أحمد عسيري لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

 يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

 

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