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بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:23 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لرئيس دولة الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" (71 عاما)، والذي تعرض لوعكة صحية في عام 2014، ولم يظهر بعدها إلا في مناسبات قليلة. ويتولى الشيخ "خليفة" الحكم في الدولة منذ وفاة والده الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" في 2004.

غير أنه في أغلب فترات العقد الماضي قاد "محمد بن زايد" ولي عهد أبو ظبي (الشقيق الأصغر للشيخ خليفة) مفاوضات وممثلاً للدولة في قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية. وجمع المقطع، الذي لم يتجاوز ثواني معدودة رئيس الدولة وولي العهد، وآخرين، جالسين في اللقاء.

ويعتبر هذا الفيديو من مرات الظهور العلني النادرة للشيخ خليفة حفظه الله منذ مرضه، حيث شهد 2017 إحداها بعد 41 شهرا من الإعلان عن مرضه، وهو يتلقى التهاني بعيد الفطر. وفي نوفمبر 2019 تم الإعلان عن إعادة انتخاب الشيخ "خليفة"، رئيسًا للبلاد لفترة ولاية رابعة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات"

المصدر : الوكالات

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