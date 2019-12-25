مسقط تحتضن اجتماع لجنة التدريب وإعداد القادة الخليجية

مسقط- الرؤية

استضافت السلطنة اجتماع لجنة التدريب وإعداد القادة التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الذي عقد صباح أمس بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط.

ويأتي ذلك ضمن أعمال اجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والتي تنظمها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 22 إلى 26 من ديسمبر الجاري. وناقش أعضاء اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع الواحد والثلاثين وكان من أبرزها برنامج دبلوم القيادات الشبابية وآلية تنفيذه مع الجانب الأردني، كما استعرض الأعضاء المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط البرامج والأنشطة المشتركة السابقة والحلول المقترحة لتفاديها للمرحلة القادمة، فيما شهد الاجتماع كذلك اعتماد خطة البرامج والأنشطة المشتركة التي سيتم تنفيذها لعام 2020. وشهد اجتماع لجنة التدريب وإعداد القادة اختيار نوار عبدالله المطوع ممثل مملكة البحرين لمنصب رئيس اللجنة، كما تمَّ اختيار الدكتور عبد الرحمن بن ياس نائبا للرئيس حيث جاء ذلك استكمالاً لجهود اللجنة وتعزيزا للتعاون بين دول المجلس وحول ذلك الاختيار صرح نوار المطوع قائلاً: " سعيد بتواجدنا في العاصمة مسقط وسط حضور أعضاء اللجنة من كافة دول المجلس والتي نسعى من خلالها إلى اقتراح الخطط والبرامج التي تعنى بالإعداد والتأهيل والتدريب لتطوير أداء القيادات في المجالات الشبابية والرياضية بدول المجلس، وتقديم الدورات التدريبية ذات الجودة العالية، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت أجندتها للعام المقبل بما يتناسب مع رؤى قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي في تطوير الحركة الشبابية والرياضية".