"اجتماعية الشورى" تستعرض خطوات إنفاذ اتفاقيات النقل البري الثنائية

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل للنقل، والمهندس سالم بن سعيد العامري مدير عام مساعد للطرق والنقل البري بالوزارة بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول عدد من المواضيع المتعلقة بالنقل والمحالة إلى اللجنة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة لمرئيات سعادة وكيل وزارة النقل للنقل حول اتفاقية النقل البري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية، ومشروع اتفاقية عقد النقل البري الدولي للبضائع لعام ١٩٥٦م والبروتوكول الإضافي للاتفاقية. وتضمنت مناقشات اللجنة مع المعنيين استعراض خطوات إنفاذ اتفاقيات النقل البري الثنائية المُصادق عليها من قبل السلطنة وعوائدها ومدى تحقق أهدافها، وكذلك استعراض عوائد الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل السلطنة وسبل إنفاذها، والموضوعات التي يتوجب مُعالجتها حال التصديق على مشروعات الاتفاقيات كمُراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة، إلى جانب مُناقشة الآثار المتوقعة في حالة المصادقة على مشروع الاتفاقية.