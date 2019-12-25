عدد جديد من "مرشد" للأطفال تزامنا مع اليوم العالمي اللغة العربية

مسقط - الرؤية

صدر العدد الثاني والأربعون من مجلة مرشد للأطفال، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وهي اللغة التي كرمها الله بنزول كتاب يتلى بها أبد الدهر، في لفتة إلى أهمية لغة العرب في مختلف المجالات، ولهذا جاء عدد مرشد الجديد محتفيا باللغة العربية عبر عدد من الفقرات التي تمثل أبواب المجلة.

ففي مغامرات مرشد يتحدث العدد عن شخصية ابن المقنع، وهو عبد الله روزبه بن داذويه، وهو مفكّر فارسي، وُلِد مجوسيا، لكنه اعتنق الإسلام، درس الفارسية وتعلم العربية ونبغ فيهما، متسلحا بالذكاء وحب العلم والاكتشاف، فضلا عن اتصافه بأخلاق العلماء وهي الكرم والتواضع.

وتناول العدد سيناريو مريم الحبوبة، من حيث علاقة مريم بالتذبذب بين اللغة العربية ولغة العصر الحديث، وتوجيهات أمها لها بالاهتمام باللغة العربية لكونها لغة القرآن. ويشتمل العدد على سيناريو "قيمي حياة"، الذي يتحدث عن التسامح الديني في فترة حكم العمانيين في زنجبار، حيث اختار بطل السيناريو أحمد هذا الموضوع، ووصف من خلاله تسامح العمانيين الديني، خصوصا وأن العمانيين امتد حكمهم في شرق إفريقيا فترة طويلة من الزمن.

وجاءت صفحة "طفولتي أماني" بقصة مصورة تحكي عن أهمية وقيمة التعاون بين الأصدقاء، لأنّ الصداقة تكافل وتآزر، وألا إعاقة لأي هدف أو مشروع أو فكر جميل بوجود الأصدقاء، وملخص الحكاية أنّ خالد طفل اعمى، والأصدقاء متعجبون كيف أن خالد لا يرى، بينما هو يدرس ويستمع، فساعده أصدقاؤه في المذاكرة والشراء من المقصف، وكان سعيدا عندما حصل صديقه راشد على المركز الأول.

هذا إلى جانب أبواب كثيرة متنوعة تلبي رغبات الأطفال، مثل صفحة "مبدعون" التي اهتمت في هذا العدد بتقديم حوار مع طفلة لديها موهبة الإلقاء، ومغامرات معاذ والمنطاد وزيارته لوادي شاب، وسلسلة أمين وحكاية الذهب الذي يواصل رحلته في كل عدد بمعلومات متنوعة عن طريقة تكوين النفط والعمليات الكيميائيه التى يمر بها، وسلسلة اختراعات فهيم، وحكاية جدتي شيخة لأحفادها، وصفحة مواهب، وصفحات تسالي.