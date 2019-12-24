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مكتبة العدل تدشن أولى فعالياتها بجلسة عن "قلق السعي إلى المكانة"

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

مكتبة العدل تدشن أولى فعالياتها بجلسة عن "قلق السعي إلى المكانة"

 

مسقط - الرؤية

نظمت مكتبة وزارة العدل صباح أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع فريق فضاءات الثقافي بالوزارة أولى فعالياتها بجلسة حوارية قراءة في كتاب "قلق السعي إلى المكانة" للكاتب آلان دوبوتون، وذلك بقاعة الندوات بديوان عام الوزارة.

وقالت أمينة المكتبة عبير الخصيبية، في كلمتها بافتتاح الجلسة :"المكتبة هي الحاضنة للمثقفين وطلاب العلم حيث تنبع أهميتها من أهمية القراءة واكتساب الثقافة، فكلما كان اهتمام الفرد والمجتمع والدولة بالثقافة والمعرفة أكبر كان للقراءة دور أكثر".

وأضافت: "هدفنا هو السعي والمساهمة في تحقيق بيئة داعمة للثقافة والفكر ومشجعة للبحث من خلال توفير مصادرها وتنميتها بمشاركة المستفيدين منها".

بدأت الجلسة الحوارية التي أدارتها المذيعة هاجر الحبسية، عن الكتاب بمناقشة  الشاعر عوض اللويهي وسالم الهنائي مساعد مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة ضيفي الجلسة بتناولها للكتاب ومحتواه ومضمونه والأبعاد الفلسفية التي يضمنها ودوره في تعزيز مكانة الفرد في المجتمع والانخراط في الحياة الاجتماعية من خلال تسخير الفلسفة بالابعاد الملائمة للفرد ذاته.

وقال الشاعر اللويهي، متناولا الكتاب إن الكاتب تناول فيه عدد من الجوانب الثقافية والفلسفية  التي بها يستطيع الانسان الوصول الى المكانة التي يريدها في المجتمع مسخرا ومتجاوزا كل ما يعترضه بطرق وأساليب فلسفية تجعلة يعزز قيمة نفسة بنفسة.

 

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