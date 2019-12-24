بنك مسقط يسهم في إنجاح بطولة السيد عباس للجولف

مسقط - الرؤية

شاركَ بنك مسقط في إنجاح بطولة السيد عباس للجولف، التي نظَّمها نادي غلا للجولف، واختتمت منافساتها مؤخرا تحت رعاية صاحب السمو السيد عزان بن قيس ال سعيد، وبحضور عدد من مسؤولي بنك مسقط.

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب مدير عام الأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: إنَّ البنك دعم تنظيم المسابقة في إطار إستراتيجيته لدعم الرياضة العمانية والمساهمة في تطويرها. ويشارك البنك دائما في دعم مختلف الانشطة والفعاليات التي تقام بالسلطنة، كما يولي الفعاليات والأنشطة الرياضية أهمية كبرى ويحرص على دعمها في إطار الاهتمام بفئة الشباب؛ فقد سبق لبنك مسقط وشارك في دعم العديد من البطولات الرياضية والشبابية وفي مختلف الرياضات، كما يسعى البنك من خلال ما يقدمه من خدمات ومنتجات إلى تلبية متطلبات الزبائن وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

ويحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الاتحادات واللجان الرياضية بالسلطنة، وتقديم الدعم والرعاية للعديد من المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تقام في مختلف محافظات وولايات السلطنة بهدف تعزيز التواصل بين البنك ومختلف شرائح المجتمع العماني.

وعلى الصعيد الرياضي، يواصل برنامج "الملاعب الخضراء" من بنك مسقط تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال دعم الشباب العماني والفرق الأهلية الرياضية المسجلة بالسلطنة ومساعدتها في إنشاء ملاعب معشبة وتعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية بشكل عام.