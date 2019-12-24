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"المها" تفتتح محطتي وقود جديدتين في أدم وعبري

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

المحطة الجديدة في منطقة الرحاب بأدم
المحطة الجديدة في منطقة سويدا الماء بعبري

 

 

 225 إجمالي محطات "المها" المنتشرة في ربوع السلطنة

 

مسقط- الرؤية

في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع محافظات السلطنة من خلال توفير المنتجات النفطية والخدمات الأخرى، افتتحت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية محطتي وقود جديدتين، الأولى في منطقة الرحاب بولاية أدم، والثانية في منطقة سويدا الماء بولاية عبري، وقام بافتتاحها رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة سيف بن سعيد البادي، وبذلك ارتفع عدد محطات وقود المها إلى 225 محطة، لتكون الأكثر إنتشاراً في السلطنة.

 وقد روعي في تصميم المحطتين الجديدتين أعلى المواصفات ومعايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وبما يلبي متطلبات وطموحات العملاء، حيث توفران جميع أنواع المنتجات البترولية، وخدمة الدفع إلكترونيا سواء كان من خلال بطاقات الوقود التابعة للشركة، أو من خلال البطاقات البنكية "الخصم المباشر، الإئتمانية".

وبهذه المناسبة، أعربت الشركة عن سعادتها بتدشين المحطتين الجديدتين من أجل تلبية احتياجات عملاء "المها" في تلك المنطقتين وما حولهما، ويترجم الخطط الرامية في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء البلاد.

وتعمل شركة "المها" جاهدة على توسيع شبكة خدماتها لتواكب النمو العمراني والرؤى المجتمعية المتغيرة، لتقترب من عملائها لتزويدهم بأفضل المنتجات، وتقديم أرقى مستويات الخدمة لراحتهم وسلامتهم.

مؤكدة على مواصلة تنفيذ خطتها العملية التطويرية والاستثمارية الطموحة، من خلال تحديث محطات الوقود القائمة، والتوسع في إنشاء محطات جديدة وإدخال تقنيات حديثة عليها، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات النفطية نظراً للنمو في عدد السيارات، وزيادة المشاريع الاقتصادية في السلطنة.

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