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مدرب برازيلي يقترب من قيادة منتخبنا العماني

24 ديسمبر 2019 . الساعة 13:44 بتوقيت مسقط

 

الرؤية – وليد الخفيف

قالت مصادر لـ "الرؤية" إن المدرب البرازيلي باولو أوتوري، تردد اسمه بقوة ليكون أقرب المرشحين لقيادة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم .

وعقدت اللجنة الفنية عدة اجتماعات لدراسة الأسماء المطروحة، قبل أن ترفع توصيتها لمجلس الإدارة بالاختيار الذي استقرت عليه موضحة الأاسباب .

يشار أن اللجنة الفنية التي يترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد يتمثل دورها في رفع توصية لمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره في إصدار القرار سواء بالموافقة أو الرفض، فاللجان العاملة في الاتحاد توصي ولا تقرر .

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يوم الأحد المقبل؛ من أجل حسم إعلان اسم المدرب الجديد الذي سيقود الأحمر في المرحلة القادمة خلفا للهولندي المقال من منصبه، أروين كومان إثر الخروج من الدور الأول لخليجي 24 التي أقيمت مؤخرا بقطر.

 

 

 

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