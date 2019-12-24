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منع صدام حسين من دخول الكويت

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

منع صدام حسين من دخول الكويت

الكويت – الوكالات

رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب نادي ثمر الرياضي اليمني للجودو، صدام حسين بن حازب، تأشيرة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة العربية للجودو في الكويت، بسبب اسمه.

وقدم مسؤول في الاتحاد الكويتي للجودو اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب الذي يحمل اسم "صدام حسين"، فيما تمت الموافقة على منح لاعبيه تأشيرات الدخول إلى الكويت، ولكن نظرا لتعثر منح المدرب الدخول، حال هذا الأمر دون مشاركة لاعبي فريق جودو نادي ثمر في البطولة العربية للعبة، التي ستقام مطلع الشهر القادم.

وأبدى صدام حسين استغرابه وانزعاجه من مثل هذا التصرف بعدم منحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الكويتية، لخوض المشاركة في بطولة الجودو الرياضية العربية، وحرمان فريقه من فرصة المنافسة على المستوى العربي لأول مرة، وهو طموح لم يتحقق.

 

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