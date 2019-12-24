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تعليق نجل جمال خاشقجي على الحكم الصادر ضد قتلة والده

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

تعليق نجل جمال خاشقجي على الحكم الصادر ضد قتلة والده

 

نشر نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمس الاثنين، أول تعليق على الحكم، الذي صدر ضد "قتلة والده".

وقال نجل خاشقجي عبر حسابة الرسمي على "تويتر": "اليوم القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به بكافة مستوياته".

وأضاف صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، إن القضاء السعودي حقق العدالة بالحكم الذي صدر بإعدام 5 من المتورطين في حادث مقتل والده، مؤكدا ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته.

​وكتب خاشقجي في تغريدة على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

وتابع "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

وأصدرت السلطات السعودية، أمس الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا بالديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.

 

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