علي كريم عباس (شاعر دجلة)
يا عشقاً حلَّ وما ولى
يفنى الموت لديه ويبلى
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هو سهمٌ أضعف ما قالوا
أنَّ الحبَ بسهمِ الأولى
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إنْ كانَ الوصلُ بها يحلو
فلإنَّ البُعدَ لها أحلى
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يا حلماً ما زاد يقيني
إلا برؤاكِ بدا سهلا
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آياتُ الشوقِ تمزقني
فالشوق عذاباتٍ تُتلى
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كم حبكِ؟؟ قلبي يَسألُني
يا أغلى من كلِ الأغلى
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فيُجيب الحزن بحنجرتي
من أسفلِ جسمي للأعلى
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فترنمَ بلبلُ أحزاني
كغناءِ الفاقدِ والثكلى!
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يا روحاً في كل كياني
في باطنِ عقلي تتجلى
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فبحبكِ ضيعتُ سنيني
أَتُراني شيخاً أم طفلا؟
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هي تلك الفاتنةُ العظمى
وتحيطُ بقلبيَ كالدفلى
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هي تلك الخاطرةُ الأنقى
مسحت ما كانَ لها قَبْلا
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تُغريني حيناً تُبعدني
تَقبرني عمداً أو جهلا
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وتمازحُ قلبي بصدودٍ
كمزاحِ القاتلِ للقتلى