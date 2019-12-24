علي كريم عباس (شاعر دجلة)

يا عشقاً حلَّ وما ولى

يفنى الموت لديه ويبلى

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هو سهمٌ أضعف ما قالوا

أنَّ الحبَ بسهمِ الأولى

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إنْ كانَ الوصلُ بها يحلو

فلإنَّ البُعدَ لها أحلى

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يا حلماً ما زاد يقيني

إلا برؤاكِ بدا سهلا

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آياتُ الشوقِ تمزقني

فالشوق عذاباتٍ تُتلى

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كم حبكِ؟؟ قلبي يَسألُني

يا أغلى من كلِ الأغلى

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فيُجيب الحزن بحنجرتي

من أسفلِ جسمي للأعلى

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فترنمَ بلبلُ أحزاني

كغناءِ الفاقدِ والثكلى!

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يا روحاً في كل كياني

في باطنِ عقلي تتجلى

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فبحبكِ ضيعتُ سنيني

أَتُراني شيخاً أم طفلا؟

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هي تلك الفاتنةُ العظمى

وتحيطُ بقلبيَ كالدفلى

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هي تلك الخاطرةُ الأنقى

مسحت ما كانَ لها قَبْلا

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تُغريني حيناً تُبعدني

تَقبرني عمداً أو جهلا

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وتمازحُ قلبي بصدودٍ

كمزاحِ القاتلِ للقتلى