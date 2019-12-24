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ترنيمة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:13 ص بتوقيت مسقط

ترنيمة

 

علي كريم عباس (شاعر دجلة)

 

يا عشقاً حلَّ وما ولى

                      يفنى الموت لديه ويبلى

//

هو سهمٌ أضعف ما قالوا

                       أنَّ الحبَ بسهمِ الأولى

//

إنْ كانَ الوصلُ بها يحلو

                         فلإنَّ البُعدَ لها أحلى

//

يا حلماً ما زاد يقيني

                         إلا برؤاكِ بدا سهلا

//

آياتُ الشوقِ تمزقني

                       فالشوق عذاباتٍ تُتلى

//

كم حبكِ؟؟ قلبي يَسألُني

                     يا أغلى من كلِ الأغلى

//

فيُجيب الحزن بحنجرتي

                   من أسفلِ جسمي للأعلى

//

فترنمَ بلبلُ أحزاني

                    كغناءِ الفاقدِ والثكلى!

//

يا روحاً في كل كياني

                  في باطنِ عقلي تتجلى

//

فبحبكِ ضيعتُ سنيني

                 أَتُراني شيخاً أم طفلا؟

//

هي تلك الفاتنةُ العظمى

                  وتحيطُ بقلبيَ كالدفلى

//

هي تلك الخاطرةُ الأنقى

                مسحت ما كانَ لها قَبْلا

//

تُغريني حيناً تُبعدني

                 تَقبرني عمداً أو جهلا

//

وتمازحُ قلبي بصدودٍ

                   كمزاحِ القاتلِ للقتلى

 

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