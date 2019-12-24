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لغتنا والمسا كين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:12 ص بتوقيت مسقط

لغتنا والمسا كين

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

(اليوم العالمي للغة العربية)

أراودها فتزداد امتناعا

                    وتعطي العابثين بها تباعا

//

ألي منها الِسلال مفرّغاتٌ ؟

              وهم صرفوا معاجمها انتفاعا!!

//

أرى حظّي يُسطّرُ من حروفٍ

                      أظلّ على تهجُئها التياعا

//

شقاءٌ ثمّ دمعٌ ثم صبرٌ

                وهم رسموا سعادتها انطباعا

//

وهم ورثوا الثراء وذاك ثوب

                      له تأتي حواشيه سراعا

//

حروفك لم تَعِدْ فقري بريحٍ

                 وقد زاد انغلاقك بي اتساعا

//

فكيف أذودُ عن ضادٍ تأذت؟

           وعزيَّ من صروف الدهر ضاعا؟

//

لنا وطنٌ يغرّقنا بفقرٍ

                  ويمنعنا عن الجهل ارتفاعا!!

//

أيسجنني العزيز بجرم لحنٍ

        وهم سرقوا من الفصحى الصواعا!؟

//

أيتقن سرّ لفظك جاهليٌّ ؟

                  ولم تبلغ سليقته الرضاعا!؟

//

لقد أوصى النبيّ بنهل علمٍ

                   حريٌّ بالوصية أن تُطاعا

//

وما طلب التنوّر غير طوب

                    به تُبنى من العزّ القلاعا

//

وحقٌ للشعوب بأنْ تُرقى

                   وتبلغ في معيشتها اليفاعا

//

فإنْ يكُ في البلاد فساد حكم

                سننتزع الحقوق بها انتزاعا

//

وكيف لحافيَ الأقدام مضنى

              بأنْ يُؤتى اكتشافا واختراعا!؟

//

أو المسجون في كهفٍ سحيقٍ

                  يُمنّيها انزياحا مستطاعا؟

//

أيمتهن الغرام مع انكسارٍ؟

                ألا يحتاج عزما والتماعا؟

//

أيتقد الخيال بلا وقودٍ

                ومن دهرٍ نبدده ضياعا!!

//

ولا رشدٌ يكون لنا ضياء

                ونمضي في متاهتنا هِزاعا

//

ولو كنّا بقبّتنا نجوما

                    تلألأنا بناظرها شعاعا

//

تروّعنا ولاءاتٌ تتالت

                      لألسنةٍ تهددنا اقتلاعا

//

فتغزو كلّ قطبٍ مستنير

                       تُعجّمه ليتبعها طِواعا

//

فلا نحن ارتقينا شمس علم

                    ولازدنا محاسنك اتساعا

//

أخي قد كان من رضعات ثدي

                 ولم تحفظ روابطنا الرضاعا

//

لنا منها المناقب نائمات

                       وتوقظنا مثالبنا نزاعا!!

//

فما انقشعت غبار الحرب عنّا

                   ونحن بها نحرّضها اندلاعا

//

ولاعدنا لأطلال توارت

              لكي نحميْ تفرّدك المُضاعا!!

//

على أنّ اخضرارك ملء روحي

                    وأشتمّ العبير لك اندفاعا

//

على أنّ اشتهاءك قد تبدّى

                 بهيكل من يُصافيك النخاعا

//

يراعُ المحدثين على انفتاحٍ

                    تجرّد من هويته فضاعا

//

على أنّي أقاوم سيل غربٍ

                ودفق دمي يُخزّنك ارتجاعا

//

وإنّي في هواك ذبحت قلبي

                   يسيل جوى نداءً أو يراعا

//

وهل لي توبة عن بحر أنثى؟

               أزيد به مع الغوص ارتفاعا؟

//

غنيٌّ رغم عجزي وافتقاري

                 فضمّيني شعورا واقتناعا!!

//

فلا أبغي العزوف عن افتتاني

                إلى أنْ يُعلن الصورُ الوداعا

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