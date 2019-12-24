لغتنا والمسا كين

د. ريم سليمان الخش| باريس

(اليوم العالمي للغة العربية)

أراودها فتزداد امتناعا

وتعطي العابثين بها تباعا

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ألي منها الِسلال مفرّغاتٌ ؟

وهم صرفوا معاجمها انتفاعا!!

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أرى حظّي يُسطّرُ من حروفٍ

أظلّ على تهجُئها التياعا

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شقاءٌ ثمّ دمعٌ ثم صبرٌ

وهم رسموا سعادتها انطباعا

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وهم ورثوا الثراء وذاك ثوب

له تأتي حواشيه سراعا

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حروفك لم تَعِدْ فقري بريحٍ

وقد زاد انغلاقك بي اتساعا

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فكيف أذودُ عن ضادٍ تأذت؟

وعزيَّ من صروف الدهر ضاعا؟

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لنا وطنٌ يغرّقنا بفقرٍ

ويمنعنا عن الجهل ارتفاعا!!

//

أيسجنني العزيز بجرم لحنٍ

وهم سرقوا من الفصحى الصواعا!؟

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أيتقن سرّ لفظك جاهليٌّ ؟

ولم تبلغ سليقته الرضاعا!؟

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لقد أوصى النبيّ بنهل علمٍ

حريٌّ بالوصية أن تُطاعا

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وما طلب التنوّر غير طوب

به تُبنى من العزّ القلاعا

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وحقٌ للشعوب بأنْ تُرقى

وتبلغ في معيشتها اليفاعا

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فإنْ يكُ في البلاد فساد حكم

سننتزع الحقوق بها انتزاعا

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وكيف لحافيَ الأقدام مضنى

بأنْ يُؤتى اكتشافا واختراعا!؟

//

أو المسجون في كهفٍ سحيقٍ

يُمنّيها انزياحا مستطاعا؟

//

أيمتهن الغرام مع انكسارٍ؟

ألا يحتاج عزما والتماعا؟

//

أيتقد الخيال بلا وقودٍ

ومن دهرٍ نبدده ضياعا!!

//

ولا رشدٌ يكون لنا ضياء

ونمضي في متاهتنا هِزاعا

//

ولو كنّا بقبّتنا نجوما

تلألأنا بناظرها شعاعا

//

تروّعنا ولاءاتٌ تتالت

لألسنةٍ تهددنا اقتلاعا

//

فتغزو كلّ قطبٍ مستنير

تُعجّمه ليتبعها طِواعا

//

فلا نحن ارتقينا شمس علم

ولازدنا محاسنك اتساعا

//

أخي قد كان من رضعات ثدي

ولم تحفظ روابطنا الرضاعا

//

لنا منها المناقب نائمات

وتوقظنا مثالبنا نزاعا!!

//

فما انقشعت غبار الحرب عنّا

ونحن بها نحرّضها اندلاعا

//

ولاعدنا لأطلال توارت

لكي نحميْ تفرّدك المُضاعا!!

//

على أنّ اخضرارك ملء روحي

وأشتمّ العبير لك اندفاعا

//

على أنّ اشتهاءك قد تبدّى

بهيكل من يُصافيك النخاعا

//

يراعُ المحدثين على انفتاحٍ

تجرّد من هويته فضاعا

//

على أنّي أقاوم سيل غربٍ

ودفق دمي يُخزّنك ارتجاعا

//

وإنّي في هواك ذبحت قلبي

يسيل جوى نداءً أو يراعا

//

وهل لي توبة عن بحر أنثى؟

أزيد به مع الغوص ارتفاعا؟

//

غنيٌّ رغم عجزي وافتقاري

فضمّيني شعورا واقتناعا!!

//

فلا أبغي العزوف عن افتتاني

إلى أنْ يُعلن الصورُ الوداعا