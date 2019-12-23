"اجتماعية" الشورى تواصل مناقشة خطتها لدور الانعقاد السنوي الحالي

مسقط – الرؤية

واصلت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، أمس الإثنين، مناقشة خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2023) م، المقرر إحالتها لمكتب المجلس، تمهيدا لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المُقبلة.

أبدت اللجنة خلال الاجتماع ملاحظاتها حول الموضوعات المحالة إليها من البرلمان العربي المتعلقة بمشروع قانون استرشادي بشأن النقل في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي لشبكة أمان اجتماعي عربي، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وقررت إحالتها إلى مكتب المجلس.

وقدمت اللجنة عدة إحاطات بخصوص عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة للجنة وهي: مشروع اتفاقية والخدمات الجوية بين السلطنة وجمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السلطنة وجمهورية غامبيا.

وتستضيف اللجنة اليوم الثلاثاء سعادة المهندس وكيل وزارة النقل للنقل لمناقشته حول عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة، وهي: اتفاقية النقل البري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية، ومشروع اتفاقية عقد النقل البري الدولي للبضائع لعام ١٩٥٦م والبروتوكول الإضافي للاتفاقية.