مقتل جندي أمريكي وطالبان تعلن مسؤوليتها

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، مسؤولية التنظيم عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات مع قوات أمريكية وأفغانية مشتركة في إقليم قندوز شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريح المتحدث باسم حركة "طالبان"، الذي أعلن مسؤولية التنظيم عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات في منطقة قندوز شمالي البلاد.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن أحد جنوده قتل خلال مواجهات مع مسلحين إرهابيين شمالي البلاد.

ولم يقدم الجيش الأمريكي تفاصيل أخرى، وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع سبتمبر الماضي، في وقت كان فيه الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم، وجرى التوصل لها خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة، والتي استمرت لنحو سنة كاملة وعززت الآمال بإنهاء 19 عاماً من الحرب في أفغانستان.