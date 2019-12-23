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القضاء السعودي: الإعدام لـ 5 وسجن 3 مدانيين في مقتل خاشقجي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:58 م بتوقيت مسقط

القضاء السعودي: الإعدام لـ 5 وسجن 3 مدانيين في مقتل خاشقجي

الرياض - الوكالات

 

أصدرت النيابة العامة السعودية أحكاما ابتدائية بإعدام خمسة من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"، متابعا "أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين".

وأضاف المتحدث "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوة الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض".

وأوضح المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص آخرين لـ 24 عاما.

وكان النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

 

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