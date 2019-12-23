السلطات المصرية تطلق سراح رئيس أركان الجيش السابق بعد عامين من اعتقاله

القاهرة -رويترز

قال مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان على تويتر إن السلطات أفرجت عن عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله في أعقاب كشفه عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018.

وقال مدير المكتب إن عنان، الذي عاد إلى منزله الآن، كان محتجزا في سجن حربي إلى أن ألمت به وعكة صحية شديدة في يوليو تموز 2018 نٌقل على أثرها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة وبقي فيه إلى أن أٌفرج عنه.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن صحته تحسنت. ولم يُعرف سبب الإفراج عنه.

وأوقف عنان الذي كان يُنظر إليه باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي حملته الانتخابية بعد أن اتهمه الجيش بالسعي للترشح دون إذن لوجوده ضمن قوات الاحتياط فيما يعد مخالفة للقانون العسكري. ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.

وأعيد انتخاب السيسي في 2018 بحصوله على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها 41 بالمئة. ونافسه في الانتخابات مرشح واحد هو مؤيد قوي له، بعدما أوقف مرشحو المعارضة حملاتهم في يناير كانون الثاني.