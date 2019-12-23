أردوغان: تركيا لا تستطيع استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا

أنقرة - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تستطيع استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا، مضيفا أن الدول الأوروبية ستشعر بأثر موجة المهاجرين إذا لم يتوقف العنف في محافظة إدلب السورية.

وأضاف أردوغان خلال حفل توزيع جوائز في اسطنبول أن نحو 80 ألفا بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا بسبب القصف الروسي والسوري على المنطقة.

وقال إنه لا مفر من أن تواجه أوروبا ظروفا مثل أزمة المهاجرين التي شهدتها عام 2015 إذا لم تقدم يد العون لوقف العنف في هذه المنطقة.

وأضاف أن تركيا تفعل كل ما في وسعها مع روسيا لوقف الهجمات في إدلب، مشيرا إلى أن وفدا تركيا سيذهب إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا يوم الاثنين وأن أنقرة ستحدد الخطوات التي ستتخذها بناء على نتيجة هذه المحادثات.