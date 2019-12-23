بالفيديو.. مهرج رعب في شوارع أوكرانيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نال شخص مجهول يرتدي زي "بيني وايز"- المهرج الشرير من أفلام "IT" الشهيرة ويحاول تخويف المارة- اهتماما كبير في أوكرانيا، بما في ذلك المدعين العامين الذين يعتقدون أن الأشخاص الذين يقفون وراء مثل تلك الأعمال يستحقون عقوبة السجن.

وتم اكتشاف المهرج الغامض لأول مرة في شوارع أوكرانيا في 9 ديسمبر، عندما نشرت وسائل الإعلام صورا لمهرج يبدو مخيفا يسير في الشوارع ويختبئ خلف جسر. وظهر فيديو أخر للمهرج الغامض يتظاهر بتدمير سيارات المارة.

وذكر أحد المصادر أن المدعي العام الأوكراني بدأ في اتخاذ إجراءات جنائية ضد من يقفون وراء مثل هذه التصرفات، فقد اتضح أن هناك من يقوم بتصوير برنامج واقعي عن بيني وايز في شوارع أوكرانيا.

ووفقًا للقانون الأوكراني، يخاطر الأشخاص المشاركون في مشروع بيني وايز بدفع غرامة تعادل ما بين 100 و300 دولار من الدخل الأدنى المعفي من الضرائب أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى 5 سنوات أو السجن لنفس الفترة. على الرغم من مواجهته للقانون، أعلن المهرج الغامض أنه لا يخطط للتوقف في أي وقت قريب.